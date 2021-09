Festival International du Court Métrage L’hybride, 17 septembre 2021, Lille.

Festival International du Court Métrage

du vendredi 17 septembre au dimanche 26 septembre à L’hybride

**Rendez-vous très attendu de la rentrée, le Festival International du Court Métrage de Lille offre depuis sa création en 2001 un temps de découverte autour de la création audiovisuelle en format court, sous toutes ses formes (animation, fiction, nouvelles images, documentaire), de rencontres, de challenges et de projections festives.** **Cette année encore, le Festival modifie légèrement sa formule pour s’adapter à la situation, tout en conservant son identité et les valeurs qui lui tiennent à cœur depuis plus de 20 ans.** **Au programme de cette 21e édition :** **• Compétition de courts métrages autour de notre sélection officielle :** découvrez les films au gré des séances, votez pour vos coups de cœur, échangez avec les réalisateurs, et assistez à la remise des Prix et à la projection du Palmarès 2021 en Soirée de clôture. **• De la bulle à l’écran : Rencontre avec François Boucq (Open Museum)** : projection-rencontre avec le dessinateur-réalisateur lillois. **• Création régionale :** coup de projecteur sur les jeunes talents régionaux. **• Challenges créatifs** (Marathon du Court et Welcome to #12) : pour les amateurs de sensations fortes, des défis créatifs pour réaliser des courts métrages en un temps (très) limité… ou sous la contrainte ! **• Soirée Réalité Virtuelle :** plongez à la découverte d’un format de court métrage innovant. La promesse d’une semaine exaltante et euphorique, dédiée à la création en format court ! **Attention : jauges limitées, sur réservation uniquement (sauf : Le Café des Réals).** **Conformément aux mesures sanitaires en vigueur, le pass sanitaire sera demandé sur l’ensemble des lieux et des séances du Festival.**

