FESTIVAL INTERNATIONAL DU CERF-VOLANT ET DU VENT CHATELAILLON-PLAGE (17) – 30, 31 mars et 1er avril 2024 Charente-Maritime Châtelaillon-Plage, samedi 30 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-30 10:00

Fin : 2024-04-01 19:00

30ème Édition du Festival 30 mars – 1 avril 1

Premier événement outdoor de la station balnéaire de Châtelaillon-Plage, de l’Agglomération de La Rochelle et de la Charente-Maritime, le Festival International du Cerf-Volant et du Vent est devenu, depuis plusieurs années, le marqueur du début de la saison touristique en Nouvelle-Aquitaine !

Ce rendez-vous emblématique, organisé dans un cadre exceptionnel, réunit plus de 360 cerfs-volistes, kitesurfeurs et passionnés de sports aériens venant des quatre coins de l’Europe. Devenu au fil des ans, un symbole d’échanges et de rencontres, d’innovation artistique et de respect de l’environnement, il offre un spectacle époustouflant où petits et grands ont l’occasion de contempler une myriade de cerfs- volants dans un feu d’artifice de formes et de couleurs.

Depuis 30 ans, le Festival International du Cerf-Volant et du Vent de Châtelaillon- Plage s’est métamorphosé, se réinventant année après année. Bien plus qu’un simple spectacle visuel à ciel ouvert, ce moment privilégié est une véritable parenthèse enchantée !

Le Festival du Cerf-Volant et du Vent : le rendez-vous des amoureux du vent !

Pendant trois jours – et 25 heures de spectacle ! -, c’est un vrai show autour du vent et un ballet aux multiples couleurs qui se déroule à Châtelaillon-Plage ! Dans le ciel, 800 cerfs-volants traditionnels et créations artistiques plus contemporaines se côtoient, pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Pendant ce festival, les cerfs-volistes, champions de France, d’Europe et du monde, effectuent des figures synchronisées et des chorégraphies sensationnelles, pour offrir un spectacle hypnotisant et une programmation exceptionnelle au public.

Ce rendez-vous est aussi l’occasion de découvrir d’autres pratiques avec de grands sportifs, telles que le kitesurf, le kite jump, le powerkite, le wingfoil ou encore le char à cerf-volant. Entre démonstrations et initiations, le public, quel que soit son âge, profite des plus belles représentations et des conseils de pros.

Un événement qui fait rayonner la station et ouvre la saison

Les pieds dans le sable et la tête dans les nuages, le Festival marque le lancement de la saison touristique sur le territoire. Pendant les trois jours du festival, les visiteurs découvrent les richesses de la Charente-Maritime autour de 3 axes forts : l’environnement, les mobilités et le sport. De nombreuses animations et des ateliers immersifs sont proposés sur le « Village des expériences ». Les plus jeunes, ont rendez-vous à « Festi’kids » pour des animations autour du cerf-volant, un Park Aventure pour grimper, ou des initiations gratuites aux joies des sports nautiques avec des moniteurs agréés.

30 ans de passion à Châtelaillon-Plage

S’il est né de la passion de quelques amis férus de cerfs-volants, l’organisation du Festival est assurée depuis 2009 par la Ville de Châtelaillon-Plage. Elle mobilise tous ses services et toutes ses compétences, pour un événement participatif 100% « made in Châtel », où près de 150 bénévoles œuvrent au confort et à la sécurité de tous.

Par ailleurs, les équipes se sont lancées dans un nouveau challenge il y a 2 ans avec l’écolabellisation du festival, en adhérant au référentiel du label REEVE. Cette démarche, de développement durable de l’événementiel, a pour vocation de réduire l’impact du festival au niveau environnemental, économique et social.

Un écrin exceptionnel pour accueillir le festival

Le festival est également l’occasion de profiter d’un cadre 100% nature, à l’air libre, qui s’étend sur un front de mer de 3 kilomètres. Il est propice à la balade et à la découverte des richesses architecturales de la station, autour de ses villas du XIXème siècle ou encore son église Sainte-Madeleine, dont le plafond est décoré d’une superbe fresque monumentale.

Cette 30ème édition promet encore de belles surprises !

Programmation en cours d’élaboration

Charente-Maritime Châtelaillon Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime