Festival international « Drôme de Guitares » Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Festival international « Drôme de Guitares » Valence, 24 octobre 2022, Valence. Festival international « Drôme de Guitares »

32 Avenue Georges Clémenceau Maison de la Musique et de la Danse Valence Drôme Maison de la Musique et de la Danse 32 Avenue Georges Clémenceau

2022-10-24 – 2022-10-30

Maison de la Musique et de la Danse 32 Avenue Georges Clémenceau

Valence

Drôme Chaque soir, des concerts avec des artistes de grande renommée ou des découvertes !

Un concours international sur 3 niveaux et un concours de compositions, un salon de luthiers et magasins de musiques. contact@dromedeguitares.org http://www.dromedeguitares.org/ Maison de la Musique et de la Danse 32 Avenue Georges Clémenceau Valence

dernière mise à jour : 2022-07-11 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Valence Drôme Maison de la Musique et de la Danse 32 Avenue Georges Clémenceau Ville Valence lieuville Maison de la Musique et de la Danse 32 Avenue Georges Clémenceau Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Festival international « Drôme de Guitares » Valence 2022-10-24 was last modified: by Festival international « Drôme de Guitares » Valence Valence 24 octobre 2022 32 Avenue Georges Clémenceau Maison de la Musique et de la Danse Valence Drôme

Valence Drôme