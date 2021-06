Obernai Obernai Bas-Rhin, Obernai Festival international d’orgue – Natacha Triadou et Daniel Pandolfo Obernai Obernai Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Festival international d’orgue – Natacha Triadou et Daniel Pandolfo Obernai, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Obernai. Festival international d’orgue – Natacha Triadou et Daniel Pandolfo 2021-07-06 20:30:00 – 2021-07-06 22:00:00

Obernai Bas-Rhin Obernai Proposé par l’Association des Amis de l’orgue Merklin, dans le cadre des Mardis de l’Orgue Merklin, tous les 15 jours du 6 juillet au 31 août 2021. Concert violon et orgue avec Natacha Triadou et Daniel Pandolfo.

En raison du relevage de l’orgue de tribune, pour tous les concerts l’orgue utilisé sera l’orgue de choeur.

Les concerts auront lieu dans le respect des règles sanitaires en vigueur dans l’église.

