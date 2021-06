Festival international d’orgue – Les Mardis de l’Orgue Merklin Obernai, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Obernai.

Festival international d’orgue – Les Mardis de l’Orgue Merklin 2021-07-06 20:30:00 – 2021-08-31 22:00:00

Obernai Bas-Rhin

EUR Après une année sans Festival, l’association renoue avec la musique et ses « Mardis de l’orgue Merklin » avec quelques modifications.

L’orgue utilisé pour tous les concerts sera l’orgue de choeur, construit par la Manufacture Yves Koenig de Sarre-Union en 1991. L’orgue de tribune Merklin est en relevage pour encore plusieurs mois aux bons soins de la Manufacture d’orgue Quentin Blumenroeder. Les concerts auront lieu un mardi sur deux, tous les 15 jours : le 6 et 20 juillet, 3, 17 et 31 août, dans le respect des règles sanitaires en vigueur dans l’église.

+33 6 68 64 73 69

dernière mise à jour : 2021-06-22 par