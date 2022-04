Festival International des Jardins, 21 avril 2022, .

Festival International des Jardins

2022-04-21 10:00:00 10:00:00 – 2022-11-06

Le Festival International des Jardins est un rendez-vous international incontournable. Événement emblématique du Domaine dédié à la création, l’imagination, la poésie et la nature. Reconnu depuis 1992 tant par les professionnels que par les amateurs de jardin, il accueille chaque année paysagistes et concepteurs venus du monde entier. Fruit d’un concours annuel pour lequel un jury sélectionne plus d’une vingtaine de projets conçus par des équipes pluridisciplinaires, s’ajoutant aux “Cartes Vertes” données a des invités du Domaine. Le Festival est un laboratoire de la création contemporaine des jardins. 30 jardins expérimentaux renouvelés chaque année. Des signatures prestigieuses d’aujourd’hui et de demain. Thème 2022 : “Jardin idéal”.

+33 2 54 20 99 22

©Mir-Photo-ADT41

dernière mise à jour : 2022-04-21 par