Festival International des Clowns de Tergnier, 10 mars 2023, Tergnier SIM Aisne/Oise/Somme HDF - OT Cœur de Picard Tergnier.

Festival International des Clowns de Tergnier

Tergnier Aisne

2023-03-10 – 2023-03-25

Tergnier

Aisne

Tergnier

21ème édition de votre festival préféré ! Elle sera exceptionnelle et conviviale,

toute tournée vers l’enfance et la famille. Ce temps fort international concocté par les équipes du service culturel de la ville, du Cirque Jules Verne à Amiens et de l’association des clowns traditionnels viendra illuminer le mois de mars 2023, du 10 au 25.

C’est une piste aux étoiles géante qui vous accueillera cette année, allant de la médiathèque au Parc Sellier en passant par le centre culturel et la salle des Arts et Loisirs. Les petits comme les plus grands, parés de leur magnifique nez rouge, auront la joie d’applaudir une ribambelle d’artistes venus d’Italie, d’Espagne, des Pays-Bas, de Suisse, d’Occitanie et des Hauts-de-France.

Le mercredi 15 mars à partir de 13h30, au détour du parc bordant l’Hôtel de ville, le public pourra s’émerveiller des spectacles et animations du premier Village des Clowns. Au programme de ce nouveau rendez-vous, l’univers déjanté et drôle d’un couple d’amoureux hollandais, une envolée clownesque et musicale, des histoires de cirque racontées par un vieux troubadour et une multitude de surprises avec, entre autres, la Compagnie des Vagabondes.

Le festival et sa grande parade de fantaisies sont en route, n’attendant plus que vous, comme une joyeuse troupe prête à suivre ces inoubliables saltimbanques.

Alors, que vous soyez en famille, entre amis ou en solo, n’hésitez pas à venir partager tous

ensemble la folie des clowns et rêver la vie en nez rouges !

Ouverture de la billetterie au Centre Culturel François Mitterrand au ce à partir du mercredi 8 février 2023 à partir de 10 heures.

Programme disponible sur le site de la mairie de Tergnier : https://www.ville-tergnier.fr/actualites/festival-international-des-clowns-de-tergnier/

+33 3 23 40 24 40

Mairie de Tergnier

Tergnier

