Festival International des Arts de Bordeaux Métropole Bordeaux, 1 octobre 2022, Bordeaux.

Festival International des Arts de Bordeaux Métropole Bordeaux

2022-10-01 – 2022-10-16

Bordeaux 33000

Créé en 2016, le FAB est un festival pluridisciplinaire défendant les écritures contemporaines sous toutes leurs formes d’expression – performance, danse, théâtre, musique, arts visuels, faisant la part belle aux démarches hybrides et inclassables.

Le festival se décline en spectacles, concerts, projets participatifs, rencontres et fêtes. Se jouant des genres et des disciplines, alliant culture « pop » et culture « savante », sa ligne éditoriale se fait tour à tour ludique, festive, irrévérencieuse, décalée, innovante, iconoclaste.

+33 9 82 31 71 30

Nicolas Duffaure

Bordeaux

