Beauvais Oise Beauvais 25 28 Fêtons la 30e édition du Festival International de Violoncelle de Beauvais : bonheur de se retrouver, de partager des émotions et d’aiguiser nos envies d’évasion ! Fêtons la 30e édition du Festival International de Violoncelle de Beauvais : bonheur de se retrouver, de partager des émotions et d’aiguiser nos envies d’évasion ! contact@festivaldevioloncelledebeauvais.com https://www.festivalvioloncellebeauvais.com/ Fêtons la 30e édition du Festival International de Violoncelle de Beauvais : bonheur de se retrouver, de partager des émotions et d’aiguiser nos envies d’évasion ! Frédéric Poisson

