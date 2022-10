FESTIVAL INTERNATIONAL DE VIOLON DE MIRECOURT- RÉCITAL VOYAGES Mirecourt Mirecourt Catégories d’évènement: Mirecourt

Jean-Sébastien Bach, Sonate ; Béla Bartók ; Friedrich Kreisler

La violoniste Victoria Wong nous offre une pérégrination dans l’évolution du langage du violon, hétorique et harmonique avec une dimension spirituelle chez Bach, hardie, audacieuse et dérangeante

chez Bartók, élégante et sensuelle chez Kreisler. +33 3 29 37 81 59 Mirecourt

