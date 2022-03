Festival International de Théâtre “Éclairs de Scène” 2022 Théâtre Jules Julien, 30 mai 2022, Toulouse.

du lundi 30 mai au samedi 4 juin à Théâtre Jules Julien

### 36e édition du Festival International de Théâtre “Éclairs de scène” Le théâtre Jules Julien reçoit du 30 mai au 4 juin 2022 le 36e Festival International de Théâtre “Éclairs de Scène”, organisé par l’association le Fite. L’édition se déroulera **en ligne**, et accueillera **17 à 20 spectacles**. **Un Festival de Théâtre ?** Oui, et c’est toute la fraîcheur et la force du jeune théâtre qui se déploient sur scène : les comédiens sont tous âgés entre 6 et 21 ans ! Des créations, des interprétations, des comédies, des tragédies… au travers des choix des comédiens, c’est aussi toute notre époque qui est donnée à voir. **International, c’est-à-dire ?** Les troupes viennent de France et de l’étranger. **Un moment de partage culturel et artistique** Le festival n’est pas compétitif ! Il est fondé sur l’échange, la rencontre. A l’issue de la semaine, le jury du festival remet une distinction à chaque troupe pour valoriser ce qu’il y a eu de meilleur au niveau théâtral dans sa proposition. ### Plus d’infos [Site du Festival international de théâtre “Eclairs de Scène”](http://www.lefite.fr/_Festival_International_Eclairs_de_Scene_.B.htm)

Théâtre Jules Julien 6 Avenue des Écoles Jules Julien, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-30T00:00:00 2022-05-30T23:59:00;2022-05-31T00:00:00 2022-05-31T23:59:00;2022-06-01T00:00:00 2022-06-01T23:59:00;2022-06-02T00:00:00 2022-06-02T23:59:00;2022-06-03T00:00:00 2022-06-03T23:59:00;2022-06-04T00:00:00 2022-06-04T23:59:00