Château de Florans, le mercredi 28 juillet à 09:45

Auditorium du Parc Lise de la Salle: Piano ​Ravel – Saint-Saëns – Bartók – Scriabine – Rachmaninov – Piazzolla – Ginastera – Art Tatum – Fats Waller Ravel : Valses nobles et sentimentales Saint-Saëns : Étude en forme de valse opus 52 n°6 Bartók : Six Danses populaires roumaines Scriabine : Valse en la bémol majeur opus 38 Rachmaninov : Polka italienne Piazzolla : Libertango Ginastera : Danza de la moza donosa, extrait des Danzas argentinas opus 2 Art Tatum : Tea for Two Fats Waller : Viper’s Drag

30€

♫♫♫ Château de Florans 13640 La Roque-d’Anthéron La Roque-d’Anthéron Bouches-du-Rhone

2021-07-28T09:45:00 2021-07-28T11:00:00

