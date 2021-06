La Roque-d'Anthéron Château de Florans Bouches-du-Rhône, La Roque-d'Anthéron Festival International de Piano de La Roque d’Anthéron: Geister Duo Château de Florans La Roque-d'Anthéron Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Château de Florans, le mercredi 28 juillet à 17:00

Geister Duo: Piano à quatre mains Dvořák – Stravinsky Dvorák : De la forêt de Bohème opus 68 Stravinsky : Petrouchka

30€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-28T17:00:00 2021-07-28T18:30:00

