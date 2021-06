La Roque-d'Anthéron Château de Florans Bouches-du-Rhône, La Roque-d'Anthéron Festival International de Piano de La Roque d’Anthéron Château de Florans La Roque-d'Anthéron Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Roque-d'Anthéron

Festival International de Piano de La Roque d’Anthéron Château de Florans, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, La Roque-d'Anthéron. Festival International de Piano de La Roque d’Anthéron

Château de Florans, le vendredi 23 juillet à 19:00

Nicholas AngelichPiano Orchestre de chambre de Paris Orchestre Lars VogtDirection Beethoven Beethoven : Concerto pour piano et orchestre n°5 en mi bémol majeur opus 73 “L’Empereur” Beethoven : Symphonie n°5 en ut mineur opus 67

40 € / 45 €

♫♫♫ Château de Florans 13640 La Roque-d’Anthéron La Roque-d’Anthéron Bouches-du-Rhone

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-23T19:00:00 2021-07-23T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, La Roque-d'Anthéron Étiquettes évènement : Autres Lieu Château de Florans Adresse 13640 La Roque-d'Anthéron Ville La Roque-d'Anthéron lieuville Château de Florans La Roque-d'Anthéron