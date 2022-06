Festival International de piano de La Roque d’Anthéron à Lambesc

Festival International de piano de La Roque d’Anthéron à Lambesc, 9 août 2022, . Festival International de piano de La Roque d’Anthéron à Lambesc



2022-08-09 21:00:00 21:00:00 – 2022-08-10 Mardi 9 août 2022

1ère partie



Claire Désert piano

Emmanuel Strosser piano

Geister Duo duo de piano



Brahms : Danses hongroises pour piano à quatre mains, 2ème cahier

Brahms : Seize Valses pour piano à quatre mains opus 39

Brahms : Danses hongroises pour piano à quatre mains, 1er cahier



Mercredi 10 août 2022

2ème partie



Claire Désert piano

Emmanuel Strosser piano

Geister Duo duo de piano



Brahms : Sonate pour deux pianos en fa mineur opus 34b

Brahms : Variations pour piano à quatre mains sur un thème de Robert Schumann opus 23

À l'occasion de la 42e édition du Festival International de Piano de la Roque d'Anthéron, « l'Intégrale Brahms à 4 mains et 2 pianos » sera donnée en deux parties les 9 et 10 août à Lambesc.

