Festival international de photos animalières et de nature, 15 juin 2021-15 juin 2021, Huningue.

70 photographes, professionnels et amateurs passionnés célèbrent la biodiversité, la biodiversité à l'échelle mondiale, si fragile en raison des bouleversements géopolitiques, climatiques, mais aussi la biodiversité chez nous, ici en Alsace et dans le couloir rhénan. La Petite Camargue Alsacienne est l'un de ces sanctuaires que nous envie nombre de régions. La qualité de sa gestion, l'engouement qu'elle suscite auprès du public en font un instrument précieux de l'éducation à l'environnement. La proximité homme-nature est ici, dans ce cadre pleinement illustré, avec ces nombreux bosquets, ces plans d'eau et cette magnifique promenade le long des canaux… Une diversité de thèmes complémentaires qui rend un vibrant hommage à cette nature.

