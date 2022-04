Festival International de Pétanque à Blangy Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle Catégories d’évènement: Blangy-sur-Bresle

Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime Comme tous les ans, l’Association Blangeoise de Pétanque organise son 22ème anniversaire du festival international de pétanque.

Elle vous attend amateurs boulistes ou professionnels, le rendez vous est donné à la zone de loisirs de Blangy-sur-Bresle.

– Vendredi 10 : Grand prix + 55 ans à 9h

– Samedi 11 : Dès 9h

– Dimanche 12 : Dès 8h30

Infos : Rémy BELLANGER & Sébastien BARRAT

