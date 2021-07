Festival international de peinture et de dessin Magné, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Magné.

Festival international de peinture et de dessin 2021-07-23 – 2021-07-25

Magné Deux-Sèvres Magné

Un des 1ers rdv de peintres en France organisé par Magné Animation.

33è édition élargie sur 3 jours et en associant avec Coulon. Rdv le 23/07 à Coulon et du 24 au 25 à Magné.

80 artistes sur l’aire de l’Autremont (Coulon), remise des prix du concours, soirée animée par le groupe de jazz manouche Verdine Trio ; 150-200 peintres pl. de l’Eglise et au bord de l’eau (Magné), hommage à Claude Audis qui a contribué en 30 ans à la réussite du festival, dîner animé par l’orchestre Métronome (sam.) ; concert de Billie Godfrey, grande voix de la soul birtannique et remise des prix (dim.) ; vols en montgolfière avec tombola, atelier initiation peinture pour les 5-12 ans ; invités d’honneur : Richard Gautier, artiste peintre ; Yeva, sculptrice ; Jean Delettre et Daniel Doutre, artistes peintres et Tony Jandard, dessinateur.

Parkings gratuits et piétonnisation du centre-bourg et rives de la Sèvre.

Un des 1ers rdv de peintres en France organisé par Magné Animation.

33è édition élargie sur 3 jours et en associant avec Coulon. Rdv le 23/07 à Coulon et du 24 au 25 à Magné.

80 artistes sur l’aire de l’Autremont (Coulon), remise des prix du concours, soirée animée par le groupe de jazz manouche Verdine Trio ; 150-200 peintres pl. de l’Eglise et au bord de l’eau (Magné), hommage à Claude Audis qui a contribué en 30 ans à la réussite du festival, dîner animé par l’orchestre Métronome (sam.) ; concert de Billie Godfrey, grande voix de la soul birtannique et remise des prix (dim.) ; vols en montgolfière avec tombola, atelier initiation peinture pour les 5-12 ans ; invités d’honneur : Richard Gautier, artiste peintre ; Yeva, sculptrice ; Jean Delettre et Daniel Doutre, artistes peintres et Tony Jandard, dessinateur.

Parkings gratuits et piétonnisation du centre-bourg et rives de la Sèvre.

+33 6 85 82 98 38

Un des 1ers rdv de peintres en France organisé par Magné Animation.

33è édition élargie sur 3 jours et en associant avec Coulon. Rdv le 23/07 à Coulon et du 24 au 25 à Magné.

80 artistes sur l’aire de l’Autremont (Coulon), remise des prix du concours, soirée animée par le groupe de jazz manouche Verdine Trio ; 150-200 peintres pl. de l’Eglise et au bord de l’eau (Magné), hommage à Claude Audis qui a contribué en 30 ans à la réussite du festival, dîner animé par l’orchestre Métronome (sam.) ; concert de Billie Godfrey, grande voix de la soul birtannique et remise des prix (dim.) ; vols en montgolfière avec tombola, atelier initiation peinture pour les 5-12 ans ; invités d’honneur : Richard Gautier, artiste peintre ; Yeva, sculptrice ; Jean Delettre et Daniel Doutre, artistes peintres et Tony Jandard, dessinateur.

Parkings gratuits et piétonnisation du centre-bourg et rives de la Sèvre.

Mairie de Magné

dernière mise à jour : 2021-06-21 par