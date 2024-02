FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE SACRÉE ET BAROQUE Froville, vendredi 31 mai 2024.

FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE SACRÉE ET BAROQUE Froville Meurthe-et-Moselle

Vendredi

Depuis 1998, le Festival de musique sacrée et baroque de Froville a acquis un rayonnement international ainsi que la reconnaissance du public et de la presse spécialisée, séduits par les lieux et l’excellence de la programmation.

Tant d’artistes ont fait rayonner de leur talent ce lieu chargé d’histoire.

C’est dans cette église romane que résonnent encore les émotions musicales transmises par les musiciens les plus prestigieux de la musique baroque…Tout public

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31

fin : 2024-06-30

16 Rue Principale

Froville 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@festivaldefroville.com

L’événement FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE SACRÉE ET BAROQUE Froville a été mis à jour le 2024-02-21 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS