2022-07-02 09:30:00 – 2022-07-03

Exposition d'instruments de musique mécanique, concert, animations de rues, exposition de véhicules anciens, parade de clôture.

