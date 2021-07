Saint-Bertrand-de-Comminges Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne, Saint-Bertrand-de-Comminges Festival international de musique en Occitanie Saint-Bertrand-de-Comminges Saint-Bertrand-de-Comminges Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Festival international de musique en Occitanie Saint-Bertrand-de-Comminges, 1 août 2021, Saint-Bertrand-de-Comminges. Festival international de musique en Occitanie 2021-08-01 19:00:00 19:00:00 – 2021-08-01 20:00:00 20:00:00 à la cathédrale Sainte-Marie SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES

Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne Saint-Bertrand-de-Comminges Assistez à un concert avec Anne-Laure Touya, soprano et Gilbert Vergé-Borderolle à l’orgue – In Memorium Maurice Clément-Faivre. Tarif : 15€ // Tarif étudiant : 10€ http://filmo-festival.com/ dernière mise à jour : 2021-07-24 par OT de Neste-Barousse|CDT65 CDT65CDT65

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Saint-Bertrand-de-Comminges Autres Lieu Saint-Bertrand-de-Comminges Adresse à la cathédrale Sainte-Marie SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Ville Saint-Bertrand-de-Comminges lieuville 43.02658#0.57248