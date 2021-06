Festival International de Musique en Occitanie Grande salle du Picon, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Le Fousseret.

Festival International de Musique en Occitanie

Grande salle du Picon, le samedi 3 juillet à 20:30

Un voyage musical dans l’univers de Pedro Almodovar en passant par la splendeur des mélodies de Michel Legrand, des incontournables thèmes de James Bond, et tant d’autres… L’occasion de vivre ensemble de grande émotions de cinéma. **Stella – auteur compositeur interprète – chanteuse** Passionnée de musique dès l’adolescence, Stella développera une évidente prédisposition au chant. Dotée d’une voix puissante et sensuelle, Stella se produira très jeune dans la rue puis dans les cabarets. Ses capacités vocales la pousse à étudier le chant lyrique qu’elle pratiquera avec succès au conservatoire. Après ce parcours classique, Stella trouve l’inspiration dans la ville qui l’a vue naître : Paris. Elle compose et écrit accompagnée de sa guitare. Passionnée par le music-hall, elle écrit et réalise le spectacle « Stella dans tous ses éclats », pièce musicale réunissant dialogues, classiques de la chanson et créations où elle y incarnera le personnage sulfureux de Stella. Aujourd’hui, elle compose et écrit pour elle et d’autres artistes tout en se produisant sur de nombreuses scènes parisiennes. **Oliver** C’est en découvrant le piano familial, celui de sa grand-mère pianiste, qu’Oliver fera par la suite de sa passion son métier. Pianiste de bar, mais aussi chanteur se produisant sur de nombreuses scènes à Paris ou en province, Oliver travaille en qualité d’auteur-compositeur, sur des chansons et musiques pour piano, des comédies musicales dont « Allo la Terre » et « L’Illiade et l’Odysée »….. Il écrit aussi pour la radio. Sa rencontre avec Stella lors de l’enregistrement d’une de ses chansons, fut le point de départ de leur collaboration autour d’un répertoire commun qui les touche tous les deux : les chansons de musiques de films. _L’évolution de la situation sanitaire appelant toujours à la vigilance, nous prendrons sur place toutes les dispositions nécessaires au respect des mesures en vigueur._

Tarif public : 15€ / tarif étudiant : 10€

Oliver et Stella font leur cinéma…. Grandes chansons de musiques de film

Grande salle du Picon Le Fousseret Le Fousseret Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:30:00 2021-07-03T22:00:00