Festival International de Musique en Occitanie Grand Presbytère, 25 août 2021, Martres-Tolosane.

Festival International de Musique en Occitanie

Grand Presbytère, le mercredi 25 août à 20:30

Originaire de Bergerac (nationalité française), **Sylvia Cazeneuve** a étudié le saxophone et le solfège au Conservatoire National de Toulouse et a mené des études de musicologie. Elle nourrit un grand intérêt pour les différentes expressions vocales attenantes à la scène lyrique et développe différents champs d’actions (lyrique, direction de choeur, compositions, enregistrements) en France et à l’étranger en tant que soprano grand lyrique dramatique, ou même en donnant de nombreuses conférences. **Edmund Barton Bullock** Edmund Barton Bullock, pianiste/compositeur d’origine amércaine, interprète ses propres oeuvres ainsi que des oeuvres des grands maîtres, en tant que soliste, musicien de chambre et avec orchestre, à travers l’Amérique du Nord et l’Europe devant des publics divers et enthousiastes. Il a le don de pouvoir révéler la magie et l’histoire de chaque oeuvre à travers quelques mots d’explications, et joue dans des lieux prestigieux comme la Weill Récital Hall de Carnegie Hall à New York, les ambassades françaises au Canada et en Espagne. _L’évolution de la situation sanitaire appelant toujours à la vigilance, nous prendrons sur place toutes les dispositions nécessaires au respect des mesures en vigueur._

Tarif public : 15€ / tarif étudiant : 10€

Grands airs d’opéra et mélodies françaises avec Sylvia Cazeneuve

