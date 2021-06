Palaminy Chateau de Palaminy Haute-Garonne, Palaminy Festival International de Musique en Occitanie Chateau de Palaminy Palaminy Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Palaminy

Festival International de Musique en Occitanie Chateau de Palaminy, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Palaminy. Festival International de Musique en Occitanie

Chateau de Palaminy, le dimanche 18 juillet à 18:00

Benoit Vergnes, trompette/buggle, Patrick Pagès, trompette/piccolo, Xavier Iannone,cor, Olivier Coursimault et Max Fouga, tuba, interprèteront un répertoire d’une grande richesse, de Bach à Cosma, mettant en évidence les qualités musicales de chaque instrument. Formé de cinq musiciens professionnels, le quintette de cuivres Aerïs allie intelligence musicale, maîtrise de la scène, et virtuosité. Tous premiers prix de conservatoire, leur idéal est de faire connaître au public un large éventail de genres musicaux. Leur répertoire d’une grande richesse met en évidence les qualités musicales de chaque instrument. Il vous propose un large tour d’horizon des différentes formes musicales abordées à ce jour. L’ensemble vous invite à un voyage musical retraçant avec pédagogie et humour le parcours et l’évolution de la famille des cuivres. _L’évolution de la situation sanitaire appelant toujours à la vigilance, nous prendrons sur place toutes les dispositions nécessaires au respect des mesures en vigueur._

Tarif public : 15€ / tarif étudiant : 10€

Le quintette de cuivres Aëris nous invite à un voyage musical …

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-18T18:00:00 2021-07-18T19:30:00

