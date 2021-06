Festival International de Musique en Occitanie Chateau de Palaminy, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Palaminy.

Chateau de Palaminy, le samedi 17 juillet à 20:30

**Au programme** : Mozart, Debussy, Rachmaninov, Maurice Clément-Faivre ainsi qu’une oeuvre de sa composition. **Edmund Barton Bullock** Edmund Barton Bullock, pianiste/compositeur d’origine amércaine, interprète ses propres oeuvres ainsi que des oeuvres des grands maîtres, en tant que soliste, musicien de chambre et avec orchestre, à travers l’Amérique du Nord et l’Europe devant des publics divers et enthousiastes. Il a le don de pouvoir révéler la magie et l’histoire de chaque oeuvre à travers quelques mots d’explications, et joue dans des lieux prestigieux comme la Weill Récital Hall de Carnegie Hall à New York, les ambassades françaises au Canada et en Espagne. Il intervient dans des lectures/récitals et concerts dans des cathédrales et salles de concerts européens, comme dans les églises, écoles et universités d’Amérique du Nord. Bullock vit en France depuis 1978, travaillant avec Pierre Sancan, professeur du CNSM de Paris, recevant le diplome de License d’Enseignement à l’unanimité, puis un premier prix d’interprétation pour la prestigieuse License de Concert de l’Ecole Normale de Musique de Paris en 1988. Il a travaillé le piano avec Yevgeni Malini, Thérèse Dussaut et Lucette Descaves, et la composition et direction d’orchestre aux Etats-Unis avec Robert Sirota, ancien directeur du Peabody Institute de Baltimore, Maryland, et orchestration avec Guillaume Connesson à Paris. _L’évolution de la situation sanitaire appelant toujours à la vigilance, nous prendrons sur place toutes les dispositions nécessaires au respect des mesures en vigueur._

Tarif public : 15€ / tarif étudiant : 10€

