Chateau de Palaminy, le vendredi 16 juillet à 20:30

« Fantômes » Op 70 n°1 de Beethoven, oeuvre énigmatique, nappée de mystère, au caractère envoûtant très particulier, sera interprété par le trio Simon Adda-Reyss, pianiste, Anita Balazs, violoncelliste, Liana Gourdjia, violoniste. La Sonate pour flûte et piano d’Edmund Barton Bullock, sera interprétée par Simon Adda-Reyss, pianiste et Jordan Arbus, flûtiste. SIMON ADDA-REYSS, Pianiste et organiste Depuis toujours passionné par l’enseignement et la transmission du savoir, Simon Adda-Reyss est titulaire du C.A., obtenu dans le cadre de la formation diplômante du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. En 2008, il est nommé professeur-assistant dans ce même établissement. Simon Adda-Reyss a pour partenaires les violonistes Julien Dieudegard, Akiko Yamada et Nemanja Radulovic, le violoncelliste Atsushi Sakai ou encore le chanteur Simon Edwards. ANITA BALAZS, violoncelliste Elle est lauréate de nombreux concours nationaux et internationaux parmi lesquels le Concours International Antonio Janigro à Porec en Croatie, le Concours International Alfredo e Vanda Marcosig à Gorizia en Italie et le Concours International de Violoncelle à Liezen en Autriche. Elle a été amenée à donner des concerts en tant que soliste avec de prestigieux orchestres Hongrois et Européens sous la direction de musiciens tel que Andras Ligeti, Ken Lam et Izaki Masahiro. Elle est aussi la violoncelliste et membre fondatrice de Trio Confero qui se produit régulièrement en de nombreux endroits aux États-Unis depuis 2018. LIANA GOURDJIA, violoniste Liana Gourdjia a commencé ses études à l’Ecole Centrale de Moscou avec Iryna Bochkova et Maya Glezarova, avant de s’installer aux Etats-Unis pour étudier avec David et Linda Cerone au Cleveland Institute of Music où elle obtient un Bachelor et un Master. Passionnée par la musique contemporaine, elle a fréquemment créé des œuvres. Elle a été la violon solo du New Music Ensemble de l’Université de l’Indiana, sous la direction de David Dzubay, avec lequel elle donné la création du concertino pour violon d’Eugene O’Brien. JORDAN ARBUS, flûtiste Il a participé dès son jeune âge à des masterclasses et des festivals en France et à l’étranger notamment l’Académie Musicale de Sienne en Italie. Par la suite, il continue ses études aux États-Unis où il obtient une licence en flûte traversière en 2017. Parallèlement, il présente également de nombreux concours dans la région, il remporte notamment le deuxième prix du Concours International Flute Club de New York en 2019. Il reçoit l’enseignement de musiciens de chambre et d’orchestre reconnus tel que Susan Palma-Nidel, membre de l’Orchestre Orfeo et Tara O’Connor, flûtiste dans le fameux groupe de musique de chambre Chamber Music Society de New York. Il est actuellement étudiant en vue de l’obtention d’un diplôme de Master en flûte traversière à la prestigieuse Université de Yale dans l’état du Connecticut aux États-Unis. _L’évolution de la situation sanitaire appelant toujours à la vigilance, nous prendrons sur place toutes les dispositions nécessaires au respect des mesures en vigueur._

Tarif public : 15€ / tarif étudiant : 10€

De jeunes et talentueux musiciens pour une grande soirée musicale.

