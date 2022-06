Festival International de Musique de Chambre Salon-de-Provence, 28 juillet 2022, Salon-de-Provence.

Festival International de Musique de Chambre Salon-de-Provence

2022-07-28 – 2022-08-06

Salon-de-Provence 13300

L’édition 2022 de SALON, Festival International de Musique de Chambre de Provence se tiendra cet été du 28 juillet au 6 août. C’est la 30e édition de notre festival. Beaucoup d’artistes cette année, plus de 50 ! C’est du jamais vu.



Au programme des œuvres que nous aimons avec des musiciens que nous aimons tout pareil. La formule la plus simple et la plus revigorante pour nos âmes d’artistes groggy qu’on puisse imaginer.



– Les réservations sont ouvertes sur internet comme l’an passé.

Nouveauté : l’Abbaye de Sainte Croix propose le placement numéroté (attention certains concerts y sont déjà presque complets)



Nous espérons que le programme vous plaira et que nous allons vous retrouver très nombreux cette année.



_ Eric, Paul et Emmanuel

Le Festival International de Musique de Chambre de Salon-de-Provence (Musique à L’Empéri) programme chaque été des concerts inédits avec les meilleurs solistes du monde !

info@festival-salon.fr +33 6 26 76 17 95

Salon-de-Provence

