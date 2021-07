Festival International de Musique de Chambre Salon-de-Provence, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Salon-de-Provence.

Festival International de Musique de Chambre 2021-07-29 – 2021-08-07

Salon-de-Provence 13300 Salon-de-Provence

10 35 Un florilège de concerts dans des lieux exceptionnels : le Château de l’Empéri, l’Abbaye de Sainte Croix, l’Eglise Saint-Michel…



Créé en 1993 par Eric Le Sage, Paul Meyer et Emmanuel Pahud, cette 29ème édition vous fera découvrir de jeunes talents et de grands solistes reconnus mondialement : Claudio Bohorquez, Daishin Kashimoto, Gustavo Beytelmann,

Oscar Borhorquez, le Quatuor Ellipsos, William Sabatier et plus de 90 autres artistes.



– Château de l’Empéri, 10 concerts

– Abbaye de Sainte Croix : 11 concerts

– Eglise Saint Michel : 2 concerts

– Temple du Portail Coucou : 1 concert

– Conservatoire Darius Milhaud (Aix-en-Provence) : 1 concert

Le Festival International de Musique de Chambre de Salon-de-Provence (Musique à L’Empéri) programme chaque été des concerts inédits avec les meilleurs solistes du monde !

lesamisdufestival@orange.fr +33 4 90 56 20 25 https://festival-salon.fr/

