Festival international de musique de chambre Mas Musici Savennes, mercredi 24 juillet 2024.

Festival international de musique de chambre Mas Musici Savennes Creuse

Mas Musici 2024, 9ème édition du festival international de musique de chambre du 20 juillet au 3 août, des musiciens de différentes nationalités se retrouvent en Creuse pour 9 concerts dans tout le département. Un voyage musical sur plusieurs siècles jusqu’à la création contemporaine. Sur les lieux de concerts, découverte d’expositions d’artistes plasticiens creusois. Des moments privilégiés de rencontres et d’échanges entre artistes musiciens et plasticiens avec le public.

Informations pratiques

Renseignements et réservations (fortement conseillées, places non numérotées).

Ouverture de la billetterie 30 minutes avant le début du concert 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-24 20:30:00

fin : 2024-07-24 22:00:00

Salle des fêtes

Savennes 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine masmu.contact@gmail.com

L’événement Festival international de musique de chambre Mas Musici Savennes a été mis à jour le 2024-03-13 par Creuse Tourisme