Festival international de magie Trébeurden, 30 novembre 2021, Trébeurden.

Festival international de magie Le Sémaphore 7-9 Rue des Plages Trébeurden

– Le Sémaphore 7-9 Rue des Plages

Trébeurden Côtes d’Armor

La magie est de retour cette année au Sémaphore de Trébeurden. Le centre culturel vivra au rythme de la grande illusion, avec cinq représentations et de grands artistes au programme.

Réservation possible au Breizh Shelter Lannion et au Sémaphore de Trébeurden.

accueil.semaphore@trebeurden.fr +33 2 96 15 44 11

