FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA PHOTO ANIMALIERE ET DE NATURE La Porte du Der, 17 novembre 2022, La Porte du Der.

FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA PHOTO ANIMALIERE ET DE NATURE

Maison des Officiers La Porte du Der Haute-Marne

2022-11-17 – 2022-11-20

La Porte du Der

Haute-Marne

25 ANS EN 2022 !

« Stopper la perte de la bio-diversité, restaurer ses capacités d’évolution ».

Ouvert à tout public, averti ou non, le Festival Photo Montier est LE rendez-vous incontournable des amateurs et des professionnels, c’est un moment privilégié pour échanger, discuter, réfléchir à tout ce qui a trait à la photographie de nature et aux questions liées à l’environnement, aux changements climatiques, à la connaissance scientifique et à la technique photo.

Le Festival reçoit les meilleurs photographes de nature, scientifiques, naturalistes et propose des expositions originales de grande qualité. Plus de 2 000 photos sont réparties sur 15 sites différents et un pôle spécifique est entièrement consacré au matériel photographique et d’optique.

Bien plus qu’un Festival Photo, Le Festival Photo Montier, événement unique en Europe, est LE rendez-vous incontournable des passionnés, amateurs et professionnels de la photo et de la nature.

Montier, c’est bien plus qu’un Festival Photo !

Au festival, il y en a pour tous les goûts ! Expositions, conférences, tables rondes, animations et ateliers pour les plus jeunes ! De quoi être bien occupé pendant les 4 jours de l’événement ! Mais ce n’est pas tout !

A Giffaumont-Champaubert, un pôle unique de 1000 m² dédié au matériel photo et d’observation avec les plus grands fabricants, labo, éditeurs spécialisés dans la photographie nature sont à votre service : tests, démonstrations, ventes, animations !

TÉLÉCHARGER le programme et cliquer sur « RÉSERVEZ » : billetterie en ligne pour acheter votre entrée !

contact@photo-montier.org +33 3 25 55 72 84 http://www.photo-montier.org/

La Porte du Der

dernière mise à jour : 2022-10-12 par