FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA CHANSON FRANCOPHONE Saint-Ulphace, 10 juin 2022

FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA CHANSON FRANCOPHONE Saint-Ulphace

2022-06-10 – 2022-06-12

Saint-Ulphace Sarthe Saint-Ulphace

Vendredi 10 Juin : 21h, Concert au Centre Musical International de Roussigny- « Salut Brassens » avec Joël Favreau et Rodrigue Fernandès// Le chanteur Nahel. Samedi 11 juin :

12h, Restaurant la Brasserie de Midi , repas- rencontre avec “Soulsnam” (Voix, guitare, France). Sur la place du village, après midi : 14h-18h, Scène ouverte sur la place du village (Aleaa , BoNome têtard et d’autres encore..). 18h, concert sur la place du village avec le groupe Ton Zinc. 20h30, Centre Musical International de Roussigny . Concert avec le Chanteur “Saule” (Belgique) // “le Groupe Del Zid” (Mayotte, Madagascar ). Dimanche 12 juin: 9h-13h Matinée Brocante de vinyles et producteurs locaux. 11h, Concert à l’église avec “Julia Pertuy” (voix, violoncelle, France). 15h, concert au Centre Musical International de Roussigny. Le chanteur “Pascal Mary” (voix, piano, France). Spectacle « Jonasz au Grenier et autres merveilles » . Création Mondiale. Pré vente obligatoire : www.roussigny.fr/festichanson

http://www.roussigny.fr/festichanson

