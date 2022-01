Festival International de la Bande Dessinée du 17 au 20 mars 2022 Festival international de la bande dessinée – Angoulême, 16 mars 2022, Angoulême.

Festival International de la Bande Dessinée du 17 au 20 mars 2022

du mercredi 16 mars au dimanche 20 mars à Festival international de la bande dessinée – Angoulême

Initialement prévue en janvier 2022, cette 49eme édition du FIBD, le festival international de la bande dessinée, a préféré attendre le printemps. Face à la crise sanitaire et à trop d’incertitudes pesant sur son organisation, le FIBD s’est reporté en mars. Le festival se tiendra du **17 au 20 mars**, avec une journée supplémentaire réservée aux professionnels et à la presse le mercredi 16 mars. « Nous n’avons qu’une hâte », assure l’association du FIBD sur le site du festival : « vous retrouver ! ». Après une édition annulée en 2021, le festival international de la bande dessinée rassemble l’ensemble de sa programmation sur quatre jours. Le FIBD ambitionne de revenir au succès des éditions d’avant la pandémie. Vitrine mondiale de la vitalité de la BD et du manga, ce grand rendez-vous populaire attire en moyenne 200 000 visiteurs par édition, avec plus de 2000 autrices et auteurs et près de 30 pays représentés.

https://www.bdangouleme.com/

Rendez-vous à Angoulême pour la 49eme édition du festival international de la bande dessinée, qui aura lieu du 17 au 20 mars, avec une journée professionnelle le mercredi 16 mars.

Festival international de la bande dessinée – Angoulême Angoulême Angoulême 16000



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T09:00:00 2022-03-16T17:00:00;2022-03-17T09:00:00 2022-03-17T22:00:00;2022-03-18T09:00:00 2022-03-18T22:00:00;2022-03-19T09:00:00 2022-03-19T22:00:00;2022-03-20T09:00:00 2022-03-20T21:00:00