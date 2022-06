Festival International de Guitare- Journée d’ouverture Montauroux Montauroux Catégories d’évènement: Montauroux

Var

Festival International de Guitare- Journée d’ouverture Montauroux, 4 août 2022, Montauroux. Festival International de Guitare- Journée d’ouverture

domaine les Estérêts du lac Montauroux Var

2022-08-04 20:30:00 20:30:00 – 2022-08-04 Montauroux

Var Dans le cadre du 23ème Festival international de Guitare, c’est le groupe Sunbirds-Cityzen qui ouvre le bal ! Montauroux

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Montauroux, Var Autres Lieu Montauroux Adresse domaine les Estérêts du lac Montauroux Var Ville Montauroux lieuville Montauroux Departement Var

Montauroux Montauroux Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montauroux/

Festival International de Guitare- Journée d’ouverture Montauroux 2022-08-04 was last modified: by Festival International de Guitare- Journée d’ouverture Montauroux Montauroux 4 août 2022 domaine les Estérêts du lac Montauroux Var

Montauroux Var