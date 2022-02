Festival International de Guitare en Béarn : Thu Le Sauveterre-de-Béarn, 6 juillet 2022, Sauveterre-de-Béarn.

Temple 24 Rue du Temple Sauveterre-de-Béarn

2022-07-06 20:30:00

Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques Sauveterre-de-Béarn

Thu Le, est une guitariste classique primée dans le monde entier et l’une des plus grandes promotrices de son art. Le guitariste né à Hanoi vit actuellement à Bahreïn. Elle apporte à ses performances envoûtantes un mélange unique de passion, de couleur et de personnalité qui complète parfaitement sa musicalité incontestable et ses prouesses techniques. La relation amoureuse de Thu Le avec la guitare a commencé à l’âge de 4 ans grâce à son père, Le Hanh.

Outre sa carrière solo, elle collabore également avec des orchestres, des quatuors à cordes, des chanteurs, des violonistes et des flûtistes.

En 1ère partie : Louison PETIT Lauréat FIGB 2021

©ThuLe

Temple 24 Rue du Temple Sauveterre-de-Béarn

