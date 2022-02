Festival International de Guitare en Béarn : Marcin Dylla Salies-de-Béarn, 9 juillet 2022, Salies-de-Béarn.

Festival International de Guitare en Béarn : Marcin Dylla Salle Jean Monnet – Pavillon Saleys Avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn

2022-07-09 20:30:00 – 2022-07-09 Salle Jean Monnet – Pavillon Saleys Avenue du Maréchal Leclerc

Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques Salies-de-Béarn

Soirée de gala Finale du concours jeunes Talents -30 ans, avec prix de public – entrée libre.

Reconnu par le Washington Post comme « l’un des guitaristes les plus doués de la planète », le guitariste polonais Marcin Dylla est un phénomène dans l’histoire récente de la guitare classique. De nombreux critiques, connaisseurs et mélomanes certifient que Marcin Dylla fait partie de l’élite mondiale des guitaristes classiques.

En Europe, il est rentré au Konzerthaus à Vienne et est invité à participer au Festival international de guitare de Koblenz. Concours, un festival majeur de la guitare classique chaque année, où il est un habitué adoré.

En 1ère partie Pierre Bibault joue Steve Reich

Salle Jean Monnet – Pavillon Saleys Avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn

