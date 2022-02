Festival International de Guitare en Béarn : Gaëlle Solal Lahontan, 10 juillet 2022, Lahontan.

Festival International de Guitare en Béarn : Gaëlle Solal Théâtre de Verdure de Notre-Dame-d’Abet Route d’Abet Lahontan

2022-07-10 20:30:00 – 2022-07-10 Théâtre de Verdure de Notre-Dame-d’Abet Route d’Abet

Lahontan Pyrénées-Atlantiques Lahontan

Fille de parents mélomanes, Gaëlle Solal découvre la guitare classique à 5 ans et, dès l’année suivante, s’inscrit au Conservatoire de Marseille. Âgée de seulement 16 ans, elle entre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.

Il y a des rêves qui vous collent à la peau et ce carnet d’enfant sur lequel est noté: «Quand je serai grande, je veux être danseuse et musicienne» peut en témoigner.

Engagée et solidaire, Gaëlle Solal se bat pour la présence et la visibilité des femmes dans le monde de la guitare à travers l’association Guitar’Elles dont elle est la fondatrice. Elle réside à Bruxelles depuis 2011 et vient d’être nommée professeure invitée au Conservatoire Royal de Gand.

+33 6 80 31 83 41

Gaelle Solal

Théâtre de Verdure de Notre-Dame-d’Abet Route d’Abet Lahontan

