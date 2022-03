Festival international de Guitare de Vendôme Vendôme, 20 mai 2022, Vendôme.

Festival international de Guitare de Vendôme Vendôme

2022-05-20 20:30:00 – 2022-05-21

Vendôme Loir-et-Cher

Festival international de Guitare de Vendôme. Pour ce 25ème anniversaire, le Festival de Vendôme vous propose une programmation de haut niveau, particulièrement variée et accessible à tous. La présence exceptionnelle du groupe légendaire les GIPSY KINGS avec Tonino Baliardo « Original founder of Gipsy Kings », va illuminer Vendôme. Pour participer et contribuer à cette fête, le quartet 40 FINGERS nous viendra d’Italie, le guitariste SOLORAZAF de Madagascar. BOLIVAR SARMIENTO et le groupe VIDALA nous apporteront le soleil d’Amérique latine. Pour représenter la guitare classique, JUDICAËL PERROY traversera la France. Enfin, les artistes de Vendôme et de la région vont dynamiser ce festival avec la présence du duo MONSIEUR DAME et du groupe APPLE JUICE.

Que vous soyez fans des Beatles, passionnés de rumba, que vous appréciez la virtuosité de la guitare classique, les rythmes malgaches, que la chanson française ou la musique d’Amérique latine vous attire, vous trouverez dans cette programmation un concert à votre goût.

©Nanda Gonzague

Vendôme

dernière mise à jour : 2022-03-11 par