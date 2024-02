Festival international de Guitare de Vendôme Vendôme, samedi 4 mai 2024.

Festival international de Guitare de Vendôme Vendôme Loir-et-Cher

Notes de jazz et plaisanteries, éclats de rire en tonalité mineure, rythmes et rires venant du monde entier voilà le ton de chaque soirée qui vous est offert !

Festival international de Guitare de Vendôme. Pour sa 27ème édition, les membres de notre association vous invitent aux concerts et spectacles d’une trentaine d’artistes qui promettent de vous transporter dans un monde où la créativité, la virtuosité musicale et le rire fusionnent harmonieusement. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04

fin : 2024-05-05

2 Rue César de Vendôme

Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire guitares.au.gre.du.loir@gmail.com

