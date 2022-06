Festival International de Guitare- 2ème jour Montauroux Montauroux Catégories d’évènement: Montauroux

Var Montauroux Dans le cadre du 23ème Festival international de Guitare, cette 2ème journée s’annonce classique, sud américaine, folk et swing et rend hommage à Brassens contact@paysdefayence.com +33 4 94 76 01 02 https://www.paysdefayence.com/ Place du clos Coeur du village de Montauroux Montauroux

