Festival International de Folklore – Souper des Nations + Gala de clôture

2022-07-13 19:30:00 – 2022-07-13 17 17 58e Festival International de Folklore.



• 19h30 – Souper des Nations

Tous les artistes et spectateurs se retrouvent pour déguster les saveurs du monde sur les longues tablées du Roudelet Felibren. Ambiance festive garantie !

Centre de culture provençale

[accès libre]



• 21h30 – Gala de clôture

C’est la grande dernière ! Et comme chaque année, nous terminons en beauté avec tous les ensembles folkloriques sur scène pour un grand spectacle haut en couleurs ! Les initiés le savent, il est prudent de réserver vos places en avance.

Théâtre du Festival

[Entrée sur réservation 17 €]

