Festival International de Folklore Centre de culture provençale de Château-Gombert : Roudelet Felibren 45 Boulevard Barra Marseille 13e Arrondissement

58e Festival International de Folklore.



Depuis sa première édition en 1965, le Festival International de Folklore de Château-Gombert a gagné ses lettres de noblesse au fil des décennies et s’est imposé comme un rendez-vous culturel incontournable rythmant la vie des marseillais et des milliers de visiteurs venus de tous horizons.



Chaque été, Château-Gombert met à l’honneur les danses et les traditions du monde à travers son Festival et grâce aux bénévoles qui oeuvrent en coulisse.



Ce festival offre une variété riche en divertissements culturels : spectacles, dîners, découvertes culinaires et artistiques, ateliers pour enfants, marché artisanal, rendez-vous publics, composent tous un vrai dépaysement servi sur les planches du beau théâtre de plein air érigé pour la circonstance.



Plus que jamais, cet événement rayonnera de la joie et de l’énergie des prestigieux ensembles folkloriques hauts en couleur venus du monde entier.

http://www.roudelet-felibren.com/festival.html

