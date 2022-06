Festival International de Folklore – Folk’Apéro + Spectacle Off « Zingari », 11 juillet 2022, .

Festival International de Folklore – Folk’Apéro + Spectacle Off « Zingari »



2022-07-11 19:30:00 – 2022-07-11

58e Festival International de Folklore.



• 19h30 – Folk’Apéro – Avec les ensembles folkloriques

La semaine redémarre avec quelques cocktails, des tapas et une animation musicale par les ensembles folkloriques invités.

Théâtre du Festival

[accès libre]



• 21h00 – Spectacle Off – Zingari

Dans l’esprit « gens du voyage » dans les années 1920, immergez-vous dans un campement de Zingari (tziganes) où on prépare, comme chaque jour le spectacle du soir et ce, durant les quelques heures qui précèdent le lever de rideau… Des personnages bien trempés, avec des hommes et des femmes de caractère, un coureur de jupon, vont mettre en lumière quelques moments de tension, mais beaucoup de tendresse, de légèreté et de joie dans ce spectacle. La musique tzigane des pays de l’Est porte et transporte toutes ces énergies sur scène et dans le public. Un spectacle à ne manquer sous aucun prétexte !

Théâtre du Festival

[Entrée libre sur réservation]

Lundi 11 juillet : Folk’Apéro avec les ensembles folkloriques et Spectacle Off Zingari.

