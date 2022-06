Festival International de Folklore – Folk’Apéro + Grand Spectacle Marseille 13e Arrondissement, 9 juillet 2022, Marseille 13e Arrondissement.

Festival International de Folklore – Folk’Apéro + Grand Spectacle

45 Boulevard Barra Centre de culture provençale de Château-Gombert : Roudelet Felibren Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2022-07-09 19:30:00 – 2022-07-09

Centre de culture provençale de Château-Gombert : Roudelet Felibren 45 Boulevard Barra

Marseille 13e Arrondissement

Bouches-du-Rhône

19 19 58e Festival International de Folklore.



• 19h30 – Folk’Apéro avec le concert Confidentiel le Trio

Sylvain Tauziac et J. Michel Peyrot partagent la scène depuis prêt de 20 ans ! Accompagnant la chanteuse marseillaise Oli, ils proposeront un répertoire éclectique dans un style purement acoustique. Un voyage à travers le son de la musique folk !

Théâtre du Festival

[accès libre]



• 21h00 – Grand Spectacle

Tous les ensembles folkloriques sont présents et n’attendent désormais plus que vous face à la scène ! Un spectacle en plein air où danseurs et musiciens de chaque pays partagent avec vous un bout de leur culture et de leurs traditions. Un voyage international et régional inoubliable !

Théâtre du Festival

[Entrée sur réservation – 19 €]



Plus tôt dans la journée, retrouvez les Festijeux

• 17h30 – Festijeux

[2h environ, dès 6 ans, sur inscription – 5 €]

Place aux enfants ! Accompagnés des groupes folkloriques, nos animateurs s’occupent de vs enfants avec des activités qui ne manqueront pas d’éveiller leurs sens et leur curiosité. Une belle ouverture sur le monde.

Centre de culture provençale

Samedi 9 juillet : Festijeux, Folk’Apéro avec le concert Confidentiel le Trio et Grand Spectacle.

http://www.roudelet-felibren.com/festival.html

