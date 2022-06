Festival International de Folklore – Folk’Apéro + Bal des Nations, 12 juillet 2022, .

Festival International de Folklore – Folk’Apéro + Bal des Nations



2022-07-12 19:30:00 – 2022-07-12

58e Festival International de Folklore.



• 19h30 – Folk’Apéro avec le concert Liza l’Occitane

Liza l’Occitane nous fait l’immense honneur de revenir à Château-Gombert pour nous prendre par la main et nous mener vers un horizon où l’amour séduit, fait rêver ou parfois même pleurer. Cocktail et tapas en main, laissez vous bercer par ses mélodies envoûtantes aux teintes de jazz, ses balades pop-folk mêlant le provençal, l’anglais et le français naturellement.

Théâtre du Festival

[accès libre]



• 20h30 – Bal des Nations

Envie de partager quelques pas de danses avec les ensembles folkloriques ? Petits et grands montent sur la scène du Festival avec tous les artistes pour un pur moment d’échanges et de convivialité.

Restauration sur place : spécialités des pays, pizzas, sandwichs, baraques à frites…

Théâtre du Festival

[accès libre]



Plus tôt dans la journée, retrouvez les Festijeux

• 17h30 – Festijeux

[2h environ, dès 6 ans, sur inscription – 5 €]

Place aux enfants ! Accompagnés des groupes folkloriques, nos animateurs s’occupent de vs enfants avec des activités qui ne manqueront pas d’éveiller leurs sens et leur curiosité. Une belle ouverture sur le monde.

Centre de culture provençale

dernière mise à jour : 2022-06-14 par