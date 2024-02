Festival international de films Pêcheurs du monde Lorient, vendredi 15 mars 2024.

Festival international de films Pêcheurs du monde Lorient Morbihan

Le mois de mars accueille les premiers rayons de soleil et, sur le pays de Lorient, Pêcheurs du monde fait son retour. Cette année encore, le festival ramène dans ses filets une quarantaine de films militants et exigeants. Courts ou longs métrages, documentaires ou œuvres de fiction, ils vous conteront l’âpre beauté du quotidien de pêcheurs de toutes nationalités. Vous pourrez y découvrir des images inédites et débattre des enjeux de la mer avec des réalisateurs, des scientifiques, des acteurs du monde de la pêche… Avec pour fil rouge de cette quinzième édition « Terre-Mer quels futurs ? « . Une soirée Iran , un atelier Bruitage et doublage , des expositions… complètent le menu. Sans oublier les 11 films en compétition, des prix octroyés par un jury de professionnels et un jury de lycéens. Alors, prêts à prendre la mer ? .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15

fin : 2024-03-24

Pays de Lorient

Lorient 56100 Morbihan Bretagne festivalpecheursdumonde@gmail.com

