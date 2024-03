Festival International de Films de Femmes Maison des Arts 94000 CRETEIL – FRANCE Créteil, vendredi 15 mars 2024.

Du vendredi 15 mars 2024 au dimanche 24 mars 2024 :

.Public jeunes et adultes. payant

A partir de 8 euros

Depuis 1979, le Festival International de Films de Femmes défend le cinéma des réalisatrices du monde entier. Luttant contre toutes formes de discrimination, de race, de sexe, de culture, de classe sociale, il assume son double héritage envers le féminisme et l’action culturelle, en plaçant l’interrogation sur l’image et les modes de représentations au centre de ses réflexions.

Les 10 jours de Festival

3 grandes compétitions internationales

• 6 longs métrages fictions

• 6 longs métrages documentaires

• 12 courts métrages

Sections parallèles thématiques

Le Festival présente chaque année plusieurs sections parallèles pour mettre en avant un thème ou un pays. Lors de la dernière édition, c’est autour de la Chine qu’ont été programmés dix-sept films pour aborder la présence des femmes dans le cinéma chinois en pleine expansion. La section parallèle « Elles font Genre » a également fait son apparition cette année afin d’explorer et d’analyser la présence souvent marginalisée des réalisatrices sur le terrain des films de genre. Vous découvrirez prochainement les sections parallèles de la 45ème édition !

Invitée d’honneur



Fidèle à ses Autoportraits, le Festival rendra hommage à la carrière d’une réalisatrice ou d’une actrice, en lui proposant une carte blanche, ainsi que des projections / rencontres autour de ses films.

Colloque // Tables Rondes // MasterClass

Rencontres et discussions avec des professionnel.le.s et invité.e.s autour de thématiques et problématiques qui soulèvent le milieu cinématographique. Le colloque aura cette année pour thème : La Fabrique de L’Émancipation.

Évènements

Cartes blanches, avant premières, soirées spéciales : un programme riche vous attend pour célébrer tou.te.s ensemble ces 45 ans !

Contact : https://filmsdefemmes.com/

Prod. Festival International de Films de Femmes