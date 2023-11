Festival International de danse SOUM Le Regard du Cygne Paris, 2 novembre 2023, Paris.

Du jeudi 02 novembre 2023 au dimanche 05 novembre 2023 :

samedi, dimanche

de 13h00 à 16h00

jeudi, vendredi, samedi

de 20h00 à 21h40

.Tout public. payant

Festival SOUM nous présente divers chorégraphes coréens et européens de talent à travers une résidence artistique et des spectacles chaque année. Il est en partenariat avec Korea Dance Abroad et Le Regard du Cygne.

[5e édition] Festival International de Danse SOUM, une célébration artistique qui fait son grand retour à Paris avec l’arrivée de l’automne !

Quatorze artistes, différents styles de danse, fruits de la résidence artistique et aussi masterclasse !

Le Festival SOUM, un événement attendu, nous promet trois soirées inoubliables dédiées à la découverte de créations artistiques passionnantes, présentées par des chorégraphes de renom venus de France et de Corée. Chaque soirée, quatre spectacles nous emmèneront dans un univers fantastique. Venez à plonger dans des spectacles captivants, offrant une scénographie à la fois exceptionnelle et émouvante.

– Les représentations : du jeudi 2 au samedi 4 novembre, à partir de 20h, au théâtre Le Regard du Cygne, situé dans le 20ème.

– Les masterclasses : le samedi 4 et le dimanche 5 novembre à 13h à Micadanses, situé dans le 4ème.

Le programme détaillé de l’événement

Soyez assurés que cet événement sera une source d’inspiration et d’émerveillement pour tous les passionnés de danse.

Réservez dès maintenant ! Cliquez ici

Le Regard du Cygne 210 rue de Belleville 75019 Paris

Contact : https://www.festivalsoum.com/ https://www.facebook.com/soum.kim.3?locale=fr_FR https://www.facebook.com/soum.kim.3?locale=fr_FR https://leregardducygne.mapado.com/event/265679-soirees-franco-coreennes-en-partenariat-avec-le-festival-soum

Su Jeong KIM Spectacle _Querencia, Interprétation_Su Jeong KIM