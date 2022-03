Festival International de Danse S.O.U.M. Centre Culturel Coréen, 18 mai 2022, Paris.

Festival International de Danse S.O.U.M.

du mercredi 18 mai au jeudi 19 mai à Centre Culturel Coréen

_Dans le cadre de la série « Chum, danses de Corée »_ Le Festival International de Danse S.O.U.M. est organisé par l’association S.O.U.M. en partenariat avec Korea Dance Abroad afin de présenter au public français et européen chaque année, à travers une résidence artistique et des spectacles, divers chorégraphes coréens et français de talent. Pour cette 3 e édition, cet événement s’ouvre sur deux soirées, comportant chacune trois représentations de belle facture, de 20 minutes chacune. C’est donc un ensemble de six créations qui seront à découvrir au Centre Culturel Coréen cette année dans le cadre du Festival International de Danse S.O.U.M. **Mercredi 18 mai à 20h** **« Encore une bonne journée ! »** « Maintenant que je suis morte, je n’ai plus aucun souvenir de moi-même. Est-ce une rupture éternelle, un point de non-retour ? » Jae-hyun An a fait de cette pensée une oeuvre chorégraphique, « un bel adieu à un autre monde », à l’exil et à la vie. Faite de rencontres et de séparations, de joie et de tristesse, cette dernière débute par la rencontre avec notre propre mère. Au cours de notre existence, des souvenirs d’êtres chers partis avant nous nous reviennent en mémoire, sans que nous n’ayons vraiment pu leur dire « au revoir ». Un spectacle chargé d’émotion et une véritable ode à la vie… Chorégraphie et danse : Jae-hyun An Arrangement musical et montage : Jung-su Kim **« UN COVER »** Cette création s’inspire des identités factices que nous adoptons au quotidien, afin d’afficher notre valeur sociale, notre puissance économique ainsi que notre popularité sur les réseaux sociaux. Cette représentation tente d’ouvrir, non sans humour, une porte sur un état de liberté, un « moi » véridique et véritable. Chorégraphie et danse : Sun-A Lee **« Vers le pire »** Inspiré d’un récit de Samuel Beckett, cette représentation figure la vie d’humains au bord du gouffre, attendant la fin. Doivent-ils continuer à s’abîmer en allant vers le pire, comme si leur crainte, compagne fidèle, pouvait se transformer en gloire ? Chaque colonne vertébrale retrace la vie de ces pauvres âmes, à l’existence semblable à une « beauté sans contenu », mais néanmoins preuve de survie en dépit d’une défaite inéluctable… Compagnie : YANG Seungkwan Dance Project Chorégraphie : Seungkwan Yang **Jeudi 19 mai à 20h** **« Big Mouth II »** Nous agissons ou parlons avant de penser. Parfois, un petit mot de gentillesse peut faire beaucoup. D’autres fois, les paroles peuvent être comme des flèches acérées et blesser le coeur de l’interlocuteur. Et si, au lieu d’ouvrir la bouche à tort et à travers, nous l’utilisions plutôt pour prendre soin du coeur d’autrui ? Chorégraphie et danse : Bo Kyung Lee Musique : Jason Yang (violon) et Jake Moulton (beatbox) **« Between »** Toute relation devient, avec le temps, trop familière et sclérosée. Alors, nous prenons conscience de l’écart qui se creuse entre nous et les autres. Pour lutter contre la solitude qui s’installe, nous créons alors des attentes envers autrui, et essayons tant bien que mal de satisfaire nos désirs. Mais plus ceux-ci sont comblés, plus nous nous éloignons de nous-mêmes et sommes demandeurs de l’autre… Compagnie : Momuro Movement LAB Chorégraphie et danse : Kyum Ahn et Gayoung Lee « Querencia » Au coeur de notre quotidien surchargé, nous essayons de créer notre propre espace, notre bulle apaisante qui nous permet d’échapper au tumulte ambiant. Un lieu accueillant nous permettant de nous ressourcer et de survivre. Cette création permet au spectateur d’entrevoir cette parenthèse si essentielle… Compagnie : Crystal Dance Company Chorégraphie et danse : Su Jeong Kim Réservation fortement conseillée sur [[www.coree-culture.org](www.coree-culture.org)](www.coree-culture.org) **CENTRE CULTUREL** **AUDITORIUM**

Entrée libre sur réservation

Mercredi 18 et jeudi 19 mai à 20h

Centre Culturel Coréen 20, rue la Boétie Paris Paris 8e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-18T20:00:00 2022-05-18T21:30:00;2022-05-19T20:00:00 2022-05-19T21:30:00