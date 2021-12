Festival International de danse « Et si l’Orient m’était conté » 7ème édition CCVA, 25 mars 2022, Villeurbanne.

du vendredi 25 mars 2022 au lundi 28 mars 2022 à CCVA

**Participez à une aventure multi-culturelle, originale et dynamique durant 4 jours de festivités !** Une aventure qui a commencé, il y a 6 ans… « Loin des clichés véhiculés par les profanes, la danse orientale est un art ancestral qui tout en conservant des origines sacrées, a su s’adapter à la richesse des styles chorégraphiques venant du monde entier. » Fondée par Soraya Saadi, en co-production avec l’association villeurbannaise Féminissime Orient, notre 7°édition met à l’honneur **les danses/musiques orientales & fusions traditionnelles mais aussi modernes, avec une volonté de croiser les disciplines avec d’autres influences artistiques occidentales** telles que la danse jazz, contemporaine, le ballet classique, le tango, le hip hop ou encore le flamenco… En proposant une véritable **« passerelle dansée » entre l’Orient et l’Occident.** Une invitation au voyage, à la rencontre et à l’ouverture aux autres ! Laissez-vous envoûter par ce festival innovant haut en couleurs, et séduire par le travail remarquable d’artistes français et étranger parmi les plus réputés de la scène internationale (Egypte, Russie, Ukraine, Maroc, Algérie, Brésil, Pologne, France…) A l’occasion de « Villeurbanne 2022, capitale française de la culture », nous vous proposons une programmation riche et éclectique pour toute la famille : – le spectacle international (CCVA) – le concours/scène ouverte jeunes talents « Miss Belly’Up Danse » (CCVA) – trois conférences (MIETE) – neuf stages de danse aux thématiques variées (MIETE) Ce festival est un lieu ressources, de découverte, d’échanges et de transmission entre les publics et les artistes invités. Le rendez-vous unique pour tous les passionné(e)s et curieux, qui depuis 2012, a lieu chaque année sur Villeurbanne.

Un festival dédié aux danses/musiques orientales et fusions, sur 4 jours avec un programme riche pour découvrir un art souvent méconnu, une véritable invitation au voyage entre l’Orient et l’Occident.

CCVA 234 cours émile zola 69100 Villeurbanne Villeurbanne Charpennes Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T18:00:00 2022-03-25T21:00:00;2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T20:30:00;2022-03-27T10:00:00 2022-03-27T19:00:00;2022-03-28T10:00:00 2022-03-28T13:00:00